деревня Лосьмино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Лосьмино

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11484Скобелево (Лосьмино), с. вл.при ррч. Лосьминке и Поповке.712142204196Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Лосмино2Леон. Мих. Каховский144734

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Жулинская волость
580. Лосьмино (Скобелево), село бывшее владельческое, при реке Лосьминке, дворов 47, жителей 225, церковь православная, лавка, ярмарка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Лосминская волость
313ЛосьминоВладельческая усадьба7267225243Церковь, земская школа, ссудо-сберегательное товарищество, ярмарка 6 августа, четыре мелочных лавки, фельдшерский пункт, трактир.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
315831Лосьминодеревня55°04'00"34°24'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Кайдаковское сельское поселение
66605436146д Лосьминодеревня

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