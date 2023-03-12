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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11484Скобелево (Лосьмино), с. вл.при ррч. Лосьминке и Поповке.712142204196Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Юхновский уезд
С. Лосмино2Леон. Мих. Каховский144734
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
580. Лосьмино (Скобелево), село бывшее владельческое, при реке Лосьминке, дворов 47, жителей 225, церковь православная, лавка, ярмарка
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
313ЛосьминоВладельческая усадьба7267225243Церковь, земская школа, ссудо-сберегательное товарищество, ярмарка 6 августа, четыре мелочных лавки, фельдшерский пункт, трактир.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
315831Лосьминодеревня55°04'00"34°24'00"N-36-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605436146д Лосьминодеревня