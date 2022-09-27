село Царицыно, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Царицыно

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О назначении пенсии вдове солдата Сорокиной Т. Я., жительнице с. Царицыно Воскресенской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
22Царицыно (Богородское), с. удел.при рч. Ноксе.712113340420Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Воскресенская волость
87. Царицыно, село бывшее удельное, при речке Ноксе, дворов 135, жителей 804, церковь православная, школа, 3 лавки, пожарн. сар.

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