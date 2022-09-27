- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
О назначении пенсии вдове солдата Сорокиной Т. Я., жительнице с. Царицыно Воскресенской волости Казанского уезда. 1919 г. // Гос. архив Республики Татарстан. Фонд 3. Опис Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
22Царицыно (Богородское), с. удел.при рч. Ноксе.712113340420Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
87. Царицыно, село бывшее удельное, при речке Ноксе, дворов 135, жителей 804, церковь православная, школа, 3 лавки, пожарн. сар.