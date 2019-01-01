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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Норобовской вол. д. Епифанки Гуляева об отобрании у него земли братом Иваном. 1890–1891 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Епифанки Норобовской волости о понуждении земского начальника 6 участка к разрешению дела об изъятии у просителя надела земли. 1898 г. / Показать все
Дело по прошению крестьянина дер Епифанки Норобовской волости Хрисанфова о понуждении земского начальника 6 участка к скорейшему разрешению дела о неправильном отчуждении Показать все
Рубаха женская, 1910-е гг. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Норобовской церкви. Список архив Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1728Епифанка, д. вл.при р. Норобовке.4043227878
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33ЕпифанкаЕпифановское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи45—53108137
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Епифанка (вет. ф. п.,мол. пр. п.)961деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.6060
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34144Епифанкадеревня58°55'с.ш.39°30'в.д.O-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620484221д Епифанкадеревня