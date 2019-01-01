деревня Епифанка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Епифанка

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Вологодского уезда Норобовской вол. д. Епифанки Гуляева об отобрании у него земли братом Иваном. 1890–1891 гг. // Гос. архив Вологодской област Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Епифанки Норобовской волости о понуждении земского начальника 6 участка к разрешению дела об изъятии у просителя надела земли. 1898 г. / Показать все
Дело по прошению крестьянина дер Епифанки Норобовской волости Хрисанфова о понуждении земского начальника 6 участка к скорейшему разрешению дела о неправильном отчуждении Показать все
Рубаха женская, 1910-е гг. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Норобовской церкви. Список архив Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1728Епифанка, д. вл.при р. Норобовке.4043227878

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Норобовская волость
33ЕпифанкаЕпифановское.Михаило-Архангельскийбывшие помещичьи4553108137

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Норобовский сельсовет
Епифанка (вет. ф. п.,мол. пр. п.)961деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.Зимнее: 54 км. Летнее: —.6060

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34144Епифанкадеревня58°55'с.ш.39°30'в.д.O-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19620484221д Епифанкадеревня

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