Таржеполь нижний
Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
18723. Таржеполь нижнийЛадвинскоер. Таржеполке6915До ближайшего поселения: 1½. До школы: 1½. До почтового отделения: 13. До пароходной пристани: 55. Крестьянское: 19. Не крестьянское: —. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —. Крестьянское: 71. Не крестьянское: —. Крестьянское: 69. Не крестьянское: —.