село Старобухарово, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Старобухарово

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3272Староверх-Бисертская, дер.при рч. Бисерте.10720124939

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Бисертская волость
2) дер. Старо-Верх-Бисертская (Старо-Бухарова, Старая), на р. Бисерте, церк.-приход. шк., распланир.Старо-Верх-Бисертское общество87259262Бывшие государственныеПравославные и язычникиРусские и черемисы10310

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
97252Старобухаровосело56°56'с.ш.58°57'в.д.O-40-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Кленовское сельское поселение
65628420176с Старобухаровосело

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