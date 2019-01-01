деревня Новоселка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новоселка

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Димитриевской Черношингорской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
47НовоселкаСлавяновск.бывшие помещичьи71517

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Новоселка3852218деревняРусские11262450

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Гузаревский сельсовет
Новоселка (мол. проп. п.) 7314деревняЗимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 32 км. Летнее: 32 км.Зимнее: 71 км. Летнее: 76 км.911

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247925Новоселкадеревня59°11'с.ш.40°43'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404206д Новоселкадеревня

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