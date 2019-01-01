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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1891Хотынец малый (Хохловка), сц. вл.при пруде.26816108105Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
620. М. Хотынец (Хохловка), деревня бывшая владельческая, при речке Хотынце, дворов 30, жителей 193, станция железнодорожная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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При ст. Хотынец поселок2Почтовое отделение Хотынец
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Хотынец
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64067Хотынецпгт53°07'с.ш.35°24'в.д.N-36-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54657151051пгт Хотынецпоселок городского типа