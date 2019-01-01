посёлок городского типа Хотынец, посёлок городского типа Хотынец, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Хотынец

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1891Хотынец малый (Хохловка), сц. вл.при пруде.26816108105Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынская волость
620. М. Хотынец (Хохловка), деревня бывшая владельческая, при речке Хотынце, дворов 30, жителей 193, станция железнодорожная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынецкая волость
При ст. Хотынец поселок2Почтовое отделение Хотынец

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Карачевский уезд, Хотынецкая волость
село Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
64067Хотынецпгт53°07'с.ш.35°24'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Городское поселение Хотынец
54657151051пгт Хотынецпоселок городского типа
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