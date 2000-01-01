деревня Токарево, деревня Токарево, Опочецкий уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Токарево

Опочецкий уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О продаже крестьянами деревни Токарево, Полянской волости, Опочецкого уезда, Псковской губернии части надельной земли крестьянам деревни Юныни, Матюшкинской волости Никит Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
7289Токарево, дер.при колодце.1818269

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Полянская волость
222. Токарева, деревня бывшая владельческая, дворов 3, жителей 18, лавка
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