деревня Харью-Ристи, деревня Харью-Ристи, Lääne-Harju vald, Harju maakond (на 2022) — Familio

Харью-Ристи

Lääne-Harju vald, Harju maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Падисская волость
467.0Селение Кирикокюль421411053Не имеетсяСв. МатиасТри мелочные лавки.
481.0Причт Ристиского православного прихода921053Не имеетсяСв. МатиасПравославная церковь, приходское училище.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Харьюский район, Ристиский сельсовет
поселок Ристи4271774

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Harju maakond, Lääne-Harju vald
Harju-Risti külaküla
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