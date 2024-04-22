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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году
№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
467.0Селение Кирикокюль421411053Не имеетсяСв. МатиасТри мелочные лавки.
481.0Причт Ристиского православного прихода921053Не имеетсяСв. МатиасПравославная церковь, приходское училище.
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
поселок Ристи4271774
Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года
НазваниеТип
Harju-Risti külaküla