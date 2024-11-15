деревня Новосёлки, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новосёлки

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Островенская волость
514. Новоселки, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 118, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Островенская волость
41Дер. НовоселкипроселкеболотеНовосельск. с. о. 35130120Дорогокуп. прав. 15747

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
д Новоселки26

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Островенский сельсовет
д. Новосёлки61

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