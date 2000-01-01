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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Луково, Юдинской волости, Гдовского уезда, Т. Яковлева по делу о земле. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
О перечислении крестьянина д. Луково Юдинской волости Гдовского уезда Т. Яковлева в д. Передкино. 1897 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1351Луково, д. вл.при колодце.6540133042
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Луково д.692 стан59104 участок10почтовое отделение Заянье.