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Першинская

Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
нет данных
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешению крестьянину д. Першинской Подъельской волости Устьсысольского уезда В. А. Дальщикову постройки кожевенного завода. 1911 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о разрешении крестьянину Устьсысольского уезда В. Денщикову постройки кожевенного завода около д. Першинской Подъельской волости. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологод Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Подъельская волость
Першинская1018

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Подъельская волость
1660. Першинская, деревня бывшая государственная, при реке Вычегде, дворов 36, жителей 268, часовня
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