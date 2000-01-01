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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешению крестьянину д. Першинской Подъельской волости Устьсысольского уезда В. А. Дальщикову постройки кожевенного завода. 1911 г. // Гос. архив Вологодской обл Показать все
Дело о разрешении крестьянину Устьсысольского уезда В. Денщикову постройки кожевенного завода около д. Першинской Подъельской волости. 1906–1907 гг. // Гос. архив Вологод Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Першинская1018
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1660. Першинская, деревня бывшая государственная, при реке Вычегде, дворов 36, жителей 268, часовня