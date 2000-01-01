село Покров-Курош, Курошевская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Покров-Курош

Курошевская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10562Покров-Курош (Покров), с. вл.при р. Днепре.25661918Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Курошевская волость
537. Покрово-Курош, погост, волостное правление, церковь православная, торжок 8 ноября. В 8 верстах — церковь православная, торжок 28 июля.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Сычевский уезд, Курашевская волость
село Покров22323715283531156138825445

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Курошевская волость
294Покров-КурошДеревня2651510Церковь.

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