посёлок городского типа Владимирец, посёлок городского типа Владимирец, Рівненська область (на 2018) — Familio

Владимирец

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Владимирецкая волость
1053. Владимирец, местечко бывшее владельческое, дворов 67, жителей 560, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь православная, костел, школа, ветряная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Луцкий уезд, Владимирецкая волость
местечко Владимирец
Волынская губерния, Луцкий уезд
местечко Владимирец

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19668Володимирецьселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н ВолодимирецькийВолодимирецька селищна рада
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