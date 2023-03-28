деревня Великий Лес, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Великий Лес

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Дворцовская волость
89. Великолес, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 254, церковь православная, школа, ветряная мельница, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Дворцовская волость
Великий-ЛесСело332545324Кам.-Литовск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Речицкий сельсовет
д Великий Лес7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Речицкий сельсовет
д. Великий Лес11

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