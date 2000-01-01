деревня Руева, Пышковская волость, Бельский уезд (на 1904) — Familio

Руева

Пышковская волость, Бельский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губернии Бельского уезда, Пышковской волости, села Рцева Дарье Федоровой Бересневой, обвиняемой по 3 ч. 103 ст. угол. улож. // Гос. архив Российс Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
1985Руева, д. вл.при рч. Белой.2818136263

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Пышковская волость
93РуевоДеревня32298281

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