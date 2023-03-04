хутор Сасовка 1-я, хутор Сасовка 1-я, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Сасовка 1-я

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Колбинская волость
Сасовка 1-я (б. Нечаева).3249деревняСасовского 1-го.16122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
617755Сасовка 1-яхутор51°02'с.ш.38°54'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Колбинское сельское поселение
20645412111х Сасовка 1-яхутор
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