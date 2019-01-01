село Ендовищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ендовищи

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4416Ендовищи, д. каз.при протоке и колодцах.16станов. кварт.2581008983Мечетей 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Ендовищенская волость
600. Ендовище, деревня бывшая государственная, при речке Енше, дворов 379, жителей 2470, волостное правление (уездный город 18½ в.), 4 мечети

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Евдовищенская волость
деревня Ендовище2391950331380456844739041

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Ендовищенская волость
д. Ендовищи43761818

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Уразовская волость
Ендовищи дер.125Ендовищен. 3904Уразовка1018178

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
17627Ендовищисело55°22'45°27'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Ендовищинский сельсовет
22636412101с Ендовищисело

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