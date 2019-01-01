деревня Велищи, деревня Велищи, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Велищи

Западнодвинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Велижский уезд
Велище3Алекс. и Ник. Кон. Алексиано330119

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Крестовская волость
38ВелищиселоЗападная Двина, рекаВелищанского, православногоАлексиано, двор. , прав.3
39ВелищиимениеЗападная Двина, рекаВелищанского, православногоАлексиано, двор. , прав.6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Западнодвинский район
129763Велищидеревня55°53'31°25'N-36-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Западнодвинский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
28616427361д Велищидеревня
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