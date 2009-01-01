деревня Малые Ситцы, Докшицкий район, Витебская область (на 2021) — Familio

Малые Ситцы

Докшицкий район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Ситце-Малое, выс. (Домейко), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 1, у. гор. 69 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Березвечь 28 в.
Ситце-Малое, д., р. Сервеч жит. 149 (79 м. 70 ж.), дес. 222, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Березвечь 27 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
д Малые Ситцы15

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Докшицкий район, Ситцевский сельсовет
д. Малые Ситцы16

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