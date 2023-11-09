посёлок Яунелея, Elejas pagasts, Jelgavas novads (на 2019) — Familio

Яунелея

Elejas pagasts, Jelgavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Добленский уезд, Волость Грос-Эллей
Грос-Эллей40221016547115591270сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jelgavas novads, Elejas pagasts
Jaunelejaagrāk Jelgavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=29367

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