деревня Дорожково, деревня Дорожково, Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1860) — Familio

Дорожково

Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1860)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Варианты названий
Дорошково
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3778Дорошково, д. вл.при колодцах.3010½83640

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Перемышльский уезд
С. Богоявление, Савинское, Д. Дорожнова19Сем. Яков. Уньковский88522
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