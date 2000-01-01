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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Смолино Федорцевской волости И. В. Ремнева к своему обществу о земле. 1902 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Административное дело по жалобе запасного нижнего чина из крестьян деревни Смолино Федорцевской волости В. В. Киселева на неправильное взыскание с него недоимок и срочных Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3966Смолино, д. вл.при колодцах.504030111143
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Заболотье и Мергусово. Д. Калошино, Замосье, Балебатино, Скаринино, Смолино, Копалово, Толстоухова, Переславищи, Федорцево, Демидово, Полубарское, Морозово, Макарово, Показать все 5Гр. Ел. Карл. Хребтович12113389
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4698Смолино деревня23945207577