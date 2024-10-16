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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О поступлении особого взноса за душевые наделы земли от крестьянина Смирнова и от крестьянки Шиптяковой за 1, 1/2 надела по д. Кощеево Корбангской вол. Кадниковского уезд Показать все
Сообщение Вологодской казенной палаты о внесении крестьянином Кадниковского уезда Корбангской вол. д. Кощеево Смирновым особого взноса за один душевой надел земли, принад Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Кощеева Корбангской волости Кадниковского уезда Чистовой на медлительность земского начальника 1 участка Грязовецкого уезда при рассмотрени Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4678Кощеево, д. вл.при руч. безымянном.4627133859
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3323КощеевоКощеевскоеНикольскийСахарова444265867
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кощеево 3989деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 67 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.2324
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245867Кощееводеревня59°39'с.ш.40°55'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638416186д Кощееводеревня