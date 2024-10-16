деревня Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кощеево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
О поступлении особого взноса за душевые наделы земли от крестьянина Смирнова и от крестьянки Шиптяковой за 1, 1/2 надела по д. Кощеево Корбангской вол. Кадниковского уезд Показать все
Сообщение Вологодской казенной палаты о внесении крестьянином Кадниковского уезда Корбангской вол. д. Кощеево Смирновым особого взноса за один душевой надел земли, принад Показать все
Дело по жалобе крестьянки дер. Кощеева Корбангской волости Кадниковского уезда Чистовой на медлительность земского начальника 1 участка Грязовецкого уезда при рассмотрени Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Корбангской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4678Кощеево, д. вл.при руч. безымянном.4627133859

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Корбангская волость
3323КощеевоКощеевскоеНикольскийСахарова444265867

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Воробьевский сельсовет
Кощеево 3989деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 67 км. Летнее: —.Зимнее: 96 км. Летнее: —.2324

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
245867Кощееводеревня59°39'с.ш.40°55'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Воробьевское сельское поселение
19638416186д Кощееводеревня

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