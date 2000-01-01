село Болобоново, Юрьевская волость, Сергачский уезд (на 1916) — Familio

Болобоново

Юрьевская волость, Сергачский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4290Болобоново, с. вл.при р. Пьяне и безымянном озере.401484360Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
С. Болобоново. Сц. Воронцово. Д. Березники87Ал. Дм. Чертков6184142

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Юрьевская волость
672. Болобаново, село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 13, жителей 74, 2 церкви православных, богадельня

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Юрьевская волость
с. Болобоново14245155

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