село Алахадзы, Гагрский район (на 2016) — Familio

Алахадзы

Гагрский район (на 2016)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Алаҳаӡы, ალახაძი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Абхазская АССР, Город Гагра, Алахадзский сельсовет
село Алахадзы2203404804

Список населённых пунктов Республики Абхазия 2016 года

НазваниеСКАТО
Гагрский район
с. Алахадзы404804

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