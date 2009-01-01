Населенное место

Кудзишки, ф. (Тышков), спл. р. Ошмянка, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 35, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 12 в.