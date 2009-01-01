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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кудзишки, ф. (Тышков), спл. р. Ошмянка, жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 35, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 12 в.
Кудишки, д., спл. р. Ошмянка, жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 26 раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кудишки6
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кудишки9