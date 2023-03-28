деревня Гукколово, Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913) — Familio

Гукколово

Покровская волость, Царскосельский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Гукколово Покровской волости Царскосельского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О разверстании земли крестьян деревни Гукколово Покровской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 884. Опись 2. Дело 20 Показать все
Уставная грамота, выданная Покровского удельного приказа крестьянам деревни Гукколово Покровской волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Царскосельский уезд
4016Гукколово, д. удел.при колодцах.714123556

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Царскосельский уезд, Покровская волость
Гукколовское д.74 стан4331 участок7город Павловск.

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