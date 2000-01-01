деревня Рычково, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Рычково

Метлинская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по предложению Министерства внутренних дел от 10 октября с прошением поверенного от крестьян Сольвычегодского уезда Метлинской вол. д. Рычково Исаева о разрешении ег Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Рычкова Метлинской волости Сольвычегодского уезда Быкова о не производстве дознания чиновником по крестьянским делам по жалобе просителя о Показать все
Дело по прошению крестьянина Сольвычегодского уезда Метлинской волости деревни Рычково Дубровина Василия о разрешении ему отбыть воинскую повинность в г. Хабаровске Помор Показать все
Переписка по дознанию о крестьянине Сольвычегодского уезда, Метлинской волости, деревни Рычково Дубровине А. Н., обвиняемом в хранении брошюр и воззвании противоправитель Показать все
Быков Василий Викторович 20 л. кр. Вологодской губ. Сольвычевского уезда, Мытлинской вол. дер. Рычкова. кл. «Горячий». 1911 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Козминской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7614Рычково, д. каз.при руч. безымянном.44217884

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Метлинская волость
Рычково (Козьминск. об.)34

Мы используем куки для улучшения работы сайта.