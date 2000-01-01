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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по предложению Министерства внутренних дел от 10 октября с прошением поверенного от крестьян Сольвычегодского уезда Метлинской вол. д. Рычково Исаева о разрешении ег Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Рычкова Метлинской волости Сольвычегодского уезда Быкова о не производстве дознания чиновником по крестьянским делам по жалобе просителя о Показать все
Дело по прошению крестьянина Сольвычегодского уезда Метлинской волости деревни Рычково Дубровина Василия о разрешении ему отбыть воинскую повинность в г. Хабаровске Помор Показать все
Переписка по дознанию о крестьянине Сольвычегодского уезда, Метлинской волости, деревни Рычково Дубровине А. Н., обвиняемом в хранении брошюр и воззвании противоправитель Показать все
Быков Василий Викторович 20 л. кр. Вологодской губ. Сольвычевского уезда, Мытлинской вол. дер. Рычкова. кл. «Горячий». 1911 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Спасской Козминской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7614Рычково, д. каз.при руч. безымянном.44217884
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Рычково (Козьминск. об.)34