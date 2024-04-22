село Гряково, село Гряково, Полтавська область (на 2018) — Familio

Гряково

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Валковский уезд
1093Гряково, д. вл.при рч. Орчике.353067150153Волостное правление.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Волковский уезд
Д. Грякова33Ник. Зарудный881238

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Валковский уезд, Гряковская волость
191. Гряковская, деревня бывшая владельческая, при речке Орчике, дворов 154, жителей 751, волостное правление (уездный город в 35 верстах)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Валковский уезд, Гряковская волость
деревня Гряковская

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19501Гряковеселоцентр сільської радир-н Чутівськийсільрада Гряківська
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