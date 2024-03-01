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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении Зайковского общества потребителей в деревне Зайкове, Ивашевской волости, Ростовского уезда. 1916 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. Опись 7 Показать все
Дело о выдаче обществу крестьян Ростовского уезда, Ивашевской волости, деревни Зайково денежной ссуды на покупку земли. 1889 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 48 Показать все
По жалобе гр. д. Зайково Ивашевской вол. Алексея Тимофеевича Веренина о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 78.
Дело по обвинению крестьян деревни Зайково Ивашевской волости Герасима Федоровича и Ксении Степановны Шарниковых в торговле вином. 1907–1910 гг. // Гос. архив Ярославской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7225Зайково, д. вл.при колодцах.4833145161
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЗайковоV. Чанниковское общество291527—Копырский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350776Зайководеревня57°01'39°56'O-37-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609416156д Зайководеревня