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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Загорже, им. (Пилецкого), жит. 10 (8 м. 2 ж.), дес. З15, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 10 в.
Загорье, ус. (Пилецких), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 4, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.
Загорье, ус. (Огановского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 13, у. гор. 32 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 10 в.
Загорье 1 -е, д., жит. 175 (85 м. 90 ж.), дес. 90, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.
Загорье 2-е, д жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 26, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Загорье48
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Загорье62