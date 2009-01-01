Населенное место

Загорже, им. (Пилецкого), жит. 10 (8 м. 2 ж.), дес. З15, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 10 в.

Загорье, ус. (Пилецких), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 4, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.

Загорье, ус. (Огановского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 13, у. гор. 32 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 10 в.

Загорье 1 -е, д., жит. 175 (85 м. 90 ж.), дес. 90, у. гор. 42 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.