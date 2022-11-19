хутор Омутня, хутор Омутня, Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Омутня

Кимрский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Корчевской уезд, Ларцевская волость
29Омутня Новая7

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кимрский район
280386Омутняхутор57°48'37°03'O-37-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Кимрский муниципальный район, Федоровское сельское поселение
28628435141х Омутняхутор
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