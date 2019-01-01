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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3351Карзя большая (Усть-Карзя, Шодейка), дер.при рч. Карзе.501572208219
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1060. Большие Карзи (Усть-Карзи, Шодейка), деревня бывшая государственная, при речке Карзе, дворов 100, жителей 542
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) д. Большие Карзи (Усть-Карзя, Шадейка), на р. Нарве, церк.-прих. шк., миссионерская церк., 1 ярм., распл.Больше-Карзинское общество169464526Бывшие государственныеПравославные и раскольникиРусские5010
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Большие Карзи (Шадейка), с. 2124405601000марийц. 946русские54Сажинскойр. Карзя30ст. Красноуфимск53301030105310просел. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38052Большие Карзисело56°19'с.ш.58°21'в.д.O-40-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000336с Большие Карзисело