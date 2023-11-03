сельцо Архангельское, сельцо Архангельское, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Архангельское

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества винокуренного завода жителя села Архангельского Усманской волости Воронежского уезда Иванова Павла Ивановича. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
167Архангельское (Рыкань), сц. вл.при р. Усмани.252511110100
168Архангельское (Рыкань), сц. вл.при р. Усмани.2525129091
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