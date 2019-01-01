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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7371Горицы, с. вл.при пруде и колодцах.424238169207Церковь православная 1. Ярмарок 7.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
368. Горицы, село бывшее владельческое, дворов 57, жителей 280, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, слес. м., сапожная мастерская, 3 л Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Горицы
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
14Горицы561½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
282332Горицысело57°09'36°44'O-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28628410101с Горицысело