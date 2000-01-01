деревня Петровское, Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Петровское

Вельский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Ракулококшенгской церкви. Список архивных д Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Ракулококшенгской церкви. Список архивных д Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Ракулококшенгской церкви. Список архивных д Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2464Перегудовская (Петровская), д. удел.при колодце.686531718

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Устьвельская волость
434. Перегудовское (Петровское), село бывшее удельное, при речке Кокшеньге, дворов 5, жителей 32, 3 церкви православные

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Устьвельская волость
7979Перегудовская, (Петровская)Ракуло-Кок.Покровский Ракуло-Кокшенгскийбывшие удельные555572324

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вельский уезд, Ракуло-Кокшенгская волость
Перегудовская78522деревняРусские12324072

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