деревня Локотки, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Локотки

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Липецкой области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2478Локотки (Кабельша), д. вл.при рч. Кабельше.26229170155

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
Сц. Локатки36Пр. Мих. Жемчужникова1641030

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Ведновская волость
Локотки Кораблино тож г. Жемчужникова сельцо4343на тр. Ряжск-Данков при р. Кобельше77267270537255ВедноеВетр. мельн., хлебопаш.
Усад. Попова Раненбург куп., с-цо Локотки4356на тр. ряжск-Данков при р. Кобельше13114256Бедное

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