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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2478Локотки (Кабельша), д. вл.при рч. Кабельше.26229170155
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
Сц. Локатки36Пр. Мих. Жемчужникова1641030
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Локотки Кораблино тож г. Жемчужникова сельцо4343на тр. Ряжск-Данков при р. Кобельше77267270537—255ВедноеВетр. мельн., хлебопаш.
Усад. Попова Раненбург куп., с-цо Локотки4356на тр. ряжск-Данков при р. Кобельше—13114—256Бедное