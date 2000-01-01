село Звенигородское, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Звенигородское

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
335Звенигородское, с. вл.при р. Неполоди.181861014Церковь православная 1.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Плещевская волость
Звенигородское, Никольское (село)14город Орел

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Песочинская волость
97242Звенигородский погостпоселокНеполодскийрк. НеполодьВсего: 6. Крестьянского типа: 4.9132213.917.28.5Песочная, М.-К. ж. д. : 8,5 км.п. о. ж. д. Орел: 13,9 км.

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