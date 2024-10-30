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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2405Васильевское (Архангельское, Зимарово), с. вл.при р. Становой Рясе.172862328315Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Зимарово. Д. Хмелинка12Дарья Алекс. Дубовицкая238444
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
893. Архангельское (Зимарово), село бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 120, жителей 741, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь прав Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Зимарово1502437910823256425515115сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Зимарово, Колобово, Архангельское, Васильевское село4523при р. Становой рясе13534235169314617—волостн. правл.Церк. кам., зем. шк. см., вод. и ветр. мел., вол. пр., подсобн. занят. жител. зараб. местные и отхож., 2 ярм. 18 июня и 15 окт., квартира повив. бабки
Усад. церк. причта с. Зимарова4542при р. Становой рясе—262753—151ЗимаровВетр. мельн., хлебопаш.
Усад. князя Волконского при селе Зимарове, быв. г. Стахович по линии ряз.-Ур. ж. д.4550при реке Становой рясе—381250—181Зимаров
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
487Зимаровосело53°22'с.ш.40°13'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620410171с Зимаровосело