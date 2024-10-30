село Зимарово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Зимарово

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2405Васильевское (Архангельское, Зимарово), с. вл.при р. Становой Рясе.172862328315Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Зимарово. Д. Хмелинка12Дарья Алекс. Дубовицкая238444

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Зимаровская волость
893. Архангельское (Зимарово), село бывшее владельческое, при речке Становой Рясе, дворов 120, жителей 741, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь прав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Зимаровская волость
село Зимарово1502437910823256425515115сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Зимаровская волость
Зимарово, Колобово, Архангельское, Васильевское село4523при р. Становой рясе13534235169314617волостн. правл.Церк. кам., зем. шк. см., вод. и ветр. мел., вол. пр., подсобн. занят. жител. зараб. местные и отхож., 2 ярм. 18 июня и 15 окт., квартира повив. бабки
Усад. церк. причта с. Зимарова4542при р. Становой рясе262753151ЗимаровВетр. мельн., хлебопаш.
Усад. князя Волконского при селе Зимарове, быв. г. Стахович по линии ряз.-Ур. ж. д.4550при реке Становой рясе381250181Зимаров

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
487Зимаровосело53°22'с.ш.40°13'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Борисовское сельское поселение
61620410171с Зимаровосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.