Населенное место

Чешки з. (Кулешо), оз. Иванец, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 30, у. гор. 37 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.

Чешки, ок., жит. 52 (28 м. 24 ж.), дес. 77, раз. см. пред.

Чешки 1-е, д., оз. Круглое, жит. 99 (52 м. 47 ж.), дес. 106, у. гор. 36 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.

Чешки 2-е, д., жит. 18 (8 м. 10 ж.), дес. 28, раз. см пред.