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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Чешки з. (Кулешо), оз. Иванец, жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 30, у. гор. 37 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 37 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.
Чешки, ок., жит. 52 (28 м. 24 ж.), дес. 77, раз. см. пред.
Чешки 1-е, д., оз. Круглое, жит. 99 (52 м. 47 ж.), дес. 106, у. гор. 36 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.
Чешки 2-е, д., жит. 18 (8 м. 10 ж.), дес. 28, раз. см пред.
Чешки 3-е, д., жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 13, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 35 м., ст. ж. д. Березвечь 48 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Чашки27
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Чашки35