деревня Новая Рожанка, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Новая Рожанка

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Рожанковская волость
Рожанка-Новая, д., жит. 135 (73 м. 62 ж.), дес. 211,17, у. гор. 58 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Лида 58 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д Новая Рожанка58

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Рожанковский сельсовет
д. Новая Рожанка41

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