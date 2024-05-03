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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По прошению крестьянина Костромской губернии, Нерехотского уезда, Сорохотской волости, с. Сорохты, Евграфа Абрамова Боброва о взыскании денег с Ямской ткацкой фабрики Лок Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9010Сорохта (Запрудье), с.при пруде.25842129135Церковь православная. Сорохтское волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
342. Сорохта, село бывшее владельческое и государственное, дворов 48, жителей 270, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, токари, маст. В Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Сорохта с., ш.пруд—25591751191502692 кирп. з.По волости мужчины-промышленники составляют 54,07% всего населения от 8 до 60 л.; % плотников к населению в том же возрасте 31,52%; % фабричн.-мужчин к населению — 7,00 ( Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сорохта
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5210Сорохтасело57°14'40°39'O-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24613432126с Сорохтасело