деревня Губаново, Самцовская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Губаново

Самцовская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4653Губаново, д. каз.при безымянном ручье.2518145959

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Самцовская волость
303. Губинова, деревня бывшая государственная, при речке Осьме, дворов 16, жителей 124, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Самцовская волость
314ГубановоДеревня30209084Мелоч. лав., кузница.

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