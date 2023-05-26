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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2979Барановка, с. вл. и казач.при р. Псле.3410250804896
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
645. Барановка, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 200, жителей 1350, волостное правление (уездный город в 34 верстах), церковь православн Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Барановка селоБарановское козаков—34470513—6687957571552
1.0Барановка селоБарановское крестьян собственников—3428413516060120
1.0Барановка селоБарановское казенных крестьян—3444—6101020
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Барановки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19541Баранівкаселор-н ШишацькийШишацька селищна об'єднана територіальна громада