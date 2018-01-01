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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1375Лидиевка (Скаржинка), д. вл.при колодце.901540132126Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
333. Лидиевка (Скаржинка), село бывшее владельческое, при балке Сухой, дворов 59, жителей 271, церковь православная
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
деревня Лидиевка (сельское общество)134256360616
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16057Лідіївкаселор-н Доманівськийсільрада Сухобалківська