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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
895. Котовка, деревня бывшая владельческая, при болоте Глуховом (Рачье), дворов 99, жителей 590, часовня, питейный дом, водяная мельница
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Котовка дер.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-7846Котівкаселоцентр сільської радир-н Радомишльськийсільрада Котівська