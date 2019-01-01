деревня Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Первушкино

Клепиковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
296Первушкина, д. вл.при р. Пре.70151610

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Спас-Клепиковская волость
Первушкино деревня6895при р. Пре и Ряз.-Вл. жел. д.1040529271711Спас-КлепикиПлотн., извоз. и вяз. сет.
Помещ. для ремонт. рабочих Рязан.-Владимир. ж. д. называемое Первушкинская будка6915при деревне Первушкине12357171½Спас-Клепики

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Клепиковский район
330220Первушкинодеревня55°07'с.ш.40°09'в.д.N-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Клепиковский муниципальный район, Екшурское сельское поселение
61610451141д Первушкинодеревня

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