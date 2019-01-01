деревня Чудиново, деревня Чудиново, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Чудиново

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5880Чудинова, дер.при рч. Шерье малой.355207183Часовня православная 1. Базаров 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
1580. Чудинова, деревня бывшая государственная, при речке М. Шерье, дворов 30, жителей 150, часовня, 2 базара

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Шерьинская волость
21) д. Чудинова, на р. Малой Шерье, распл.Шумихинское общество357270Бывшие государственныеПравославныеРусские356

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
735106Чудиноводеревня57°57'00"55°11'00"O-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Чекменевское сельское поселение
57634428156д Чудиноводеревня
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