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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5880Чудинова, дер.при рч. Шерье малой.355207183Часовня православная 1. Базаров 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1580. Чудинова, деревня бывшая государственная, при речке М. Шерье, дворов 30, жителей 150, часовня, 2 базара
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
21) д. Чудинова, на р. Малой Шерье, распл.Шумихинское общество357270Бывшие государственныеПравославныеРусские356
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
735106Чудиноводеревня57°57'00"55°11'00"O-40-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57634428156д Чудиноводеревня