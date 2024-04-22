сельцо Есипово, сельцо Есипово, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Есипово

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску отставного рядового из крестьян села Есипово Глебовской волости А. Х. Румянцева к брату В. Харитонову об имуществе. 1901 г. // Гос. архив Ярослав Показать все
Дело по прошению крестьян деревни Есипово Глебовской волости Андрея Харитонова, И. Васильева и других о восстановлении межевых признаков границ их надельной земли от наде Показать все
Дело по прошению уполномоченных от общества крестьян сельца Есипова Глебовской волости, А. Могутина и В. Захарова о желании их доверителей приобрести у товарищества А. Ба Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3646Есипово, сц. вл.при безымянном ручье.171784948

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Выползово, Слободка. Сц. Есипово Д. Городищи и Нелидово18Гр. Алекс. Дмитр. Хвостов125

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4306Есипово сельцо70161351511
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